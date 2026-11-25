Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Klimapolitik
|
25.11.2026 09:26:00
Aurubis-Aktie tiefer: Grüner Wasserstoff wird zum Problem für die Klimaziele
Aurubis sieht Wasserstoffversorgung als Hindernis
Im Hamburger Aurubis-Werk sollen Öfen künftig mit grünem Wasserstoff statt mit fossilem Gas betrieben werden. "So wollen wir ein Drittel der Produktionsanlagen klimaneutral bekommen. Ich sehe nicht, wie das bis 2040 klappen soll", sagte Haag. Noch gebe es gar kein Hamburger Wasserstoffnetz. "Und es wird nicht genug grünen Wasserstoff geben, und es wird ihn auch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen geben. Wir brauchen beides."
Technologien für klimaneutrale Produktion fehlen noch
Für zwei Drittel der Produktionsanlagen müssten Technologien genutzt werden, die größtenteils noch entwickelt werden müssen. "Dazu müssen wir auch Prozesse elektrifizieren, die dazu nie ausgelegt waren. Das ist komplex", betonte der Vorstandschef.
Grüner Strom ist nach seinen Worten ein Schlüssel für die Herstellung von grünem Wasserstoff und die Elektrifizierung der Prozesse. "Wir wünschen uns von der Bundesregierung einen besseren Strompreis für die Industrie - er sollte auf fünf bis sechs Cent pro Kilowattstunde sinken." Heute liege er bei mehr als zehn Cent, so Haag. Das müsse dann auch Kosten wie die Netzentgelte umfassen.
Aurubis hält an Standort Hamburg fest
Haag sagte, man denke nicht über eine Verlagerung weg von Hamburg nach. "Wir wollen den Standort Hamburg nicht verlagern, weil wir hier hoch qualifizierte Mitarbeiter haben." In Hamburg habe das Unternehmen einen guten Stand. "Aber es geht um mehr Verständnis für die Belange der lokalen Industrie im weltweiten Vergleich." In Deutschland würden Investitionen vor allem als klimaschädlich gesehen. "Das ist ein verzerrtes Bild. Wir produzieren doch genau die Metalle, die wir in Europa für die Energiewende brauchen", betonte er.
Via XETRA steht die Aurubis-Aktie zur Wochenmitte zeitweise bei 106,80 Euro und damit 1,02 Prozent tiefer als am Vortag.
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aurubis
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Aurubis-Aktie auf Talfahrt: Kupferhersteller rechnet mit länger dauerndem Start des US-Standorts (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Aurubis bricht wegen Ausblick ein - Schwaches Sektorumfeld (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Verzögerungen im neuen US-Werk belasten Aurubis - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Aurubis AG erwartet wegen verlängerten Hochlaufs in Richmond für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern unter der Markterwartung (EQS Group)
Analysen zu Aurubis
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|10.07.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|107,20
|-2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: ATX in Rot -- DAX knapp im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen mit Gewinnen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.