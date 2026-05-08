Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
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08.05.2026 12:23:40
Aurubis erhöht Gewinn-Ausblick erneut nach schwächerem 1. Halbjahr
Von Ulrike Dauer
DOW JONES--Aurubis rechnet im laufenden Geschäftsjahr nun mit einem höheren operativen Vorsteuergewinn. Gründe seien anhaltend hohe Metallpreise und verbesserte Erlöserwartungen beim Recycling und im Segment Schwefelsäure im zweiten Geschäftshalbjahr, wie der Hamburger MDAX-Konzern mitteilte. Im ersten Geschäftshalbjahr hingegen sank der operative Vorsteuergewinn leicht im Vorjahresvergleich, lag aber laut Mitteilung "im Rahmen der Erwartungen des Kapitalmarktes".
Nach vorläufigen Ergebnissen, verzeichnete Aurubis im ersten Geschäftshalbjahr per Ende März einen operativen Vorsteuergewinn (EBT) von 226 Millionen Euro verglichen mit 229 Millionen im Vorjahr. Das vorläufige IFRS-Konzern-EBT verdoppelte sich den Angaben zufolge auf 1,07 Milliarden Euro von 552 Millionen im Vorjahr.
Im Gesamtjahr 2025/2026, das bis Ende September läuft, rechnet der Konzern nun mit einem operativen Vorsteuergewinn (EBT) in der Spanne 425 bis 525 Millionen Euro anstatt 375 bis 475 Millionen Euro.
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 08, 2026 06:24 ET (10:24 GMT)
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