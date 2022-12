Aurubis profitiert von höheren Preisen

FRANKFURT (Dow Jones)--Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von höheren Preisen für Metalle und Schwefelsäuren sowie einer soliden Nachfrage nach Kupferprodukten profitiert. Die hohen Energiekosten konnte das MDAX-Unternehmen damit ausgleichen, wie es bei der Vorlage der ausführlichen Ergebnisse mitteilte. Am Dienstagabend hatte der Konzern bereits erste Zahlen gemeldet und eine höhere Dividende angekündigt, die allerdings hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Rendite dürfte im neuen Geschäftsjahr sinken.

Das operative Ergebnis vor Steuern, die zentrale Steuerungskennziffer, stieg im Geschäftsjahr 2021/22 per Ende September um rund 40 Prozent auf 532 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von S&P Global Intelligence mit 584 Millionen Euro jedoch mehr erwartet. Allein im vierten Quartal kletterte das Ergebnis um zwei Drittel auf 106 Millionen Euro.

Der Umsatz legte im Gesamtjahr um 14 Prozent auf 18,5 Milliarden Euro zu, wobei sich das Wachstum im Schlussquartal spürbar abschwächte. Das bereinigte Konzernergebnis lag mit 433 Millionen Euro 52 Prozent über dem Vorjahreswert, im Schlussquartal stieg es auf 103 von 41 Millionen Euro. Nach IFRS verdiente Aurubis im Geschäftsjahr 715 Millionen Euro nach 613 Millionen im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie betrug 16,37 Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) kletterte auf 19 von 16,6 Prozent.

Die Aktionäre sollen wie am Vortag angekündigt eine Dividende von 1,80 Euro erhalten, 20 Cent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens 2,10 Euro prognostiziert. Zudem kündigte Aurubis eine neue Dividendenpolitik an, die flexibler sein soll.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der operative Vorsteuergewinn 400 bis 500 Millionen Euro erreichen. Die ROCE sieht der Konzern bei 11 bis 15 Prozent.

Anstehende Investitionen wolle Aurubis "aus unseren eigenen Mitteln finanzieren", wie Vorstandschef Roland Harings laut Mitteilung sagte. Der Konzern hat drei weitere strategische Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 530 Millionen Euro beschlossen, nämlich in den USA, in Hamburg und in Bulgarien.

December 21, 2022 01:42 ET (06:42 GMT)