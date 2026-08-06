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06.08.2026 07:34:49

Aurubis sieht Jahresergebnis am oberen Ende der Prognosespanne

DOW JONES--Aurubis hat nach einem starken dritten Quartal die Erwartung geäußert, beim operativen Gewinn vor Steuern das obere Ende der Zielspanne von 425 bis 525 Millionen Euro erreichen zu können. Für die ersten neun Monate meldete der Kupferkonzern aus Hamburg ein operatives Ergebnis vor Steuern von 374 Millionen Euro.

Die Steigerung von 31 Prozent führte Aurubis vorrangig auf eine hohe Produktionsauslastung mit verbessertem Metallergebnis wegen höherer Metallpreise vor allem bei Edelmetallen sowie höhere Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure zurück. Im Vorjahr hatte der geplante Großstillstand am bulgarischen Standort das Ergebnis gebremst.

Allein im dritten Quartal konnte Aurubis sein operatives Vorsteuerergebnis mit 149 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (57 Millionen Euro) bald verdreifachen und auch das Zweitquartalsergebnis von 121 Millionen Euro deutlich übertreffen. Die Monate April bis Juni seien von einem stärkeren Metallergebnis aufgrund höherer Kupferpreise, deutlich gestiegenen Schwefelsäureerlösen sowie mehr Einnahmen aus dem Recyclinggeschäft geprägt gewesen.

Ende Juni seien rund 90 Prozent des strategischen Investitionsprogramms von rund 1,7 Milliarden Euro umgesetzt, erklärte Aurubis weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

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