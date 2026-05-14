Aurubis: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aurubis präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 10,98 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Aurubis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,04 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,97 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at