Auryn Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Auryn Resources gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auryn Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at