Zip Aktie
WKN DE: A3DK35 / ISIN: AU0000218307
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24.04.2026 12:00:58
Aurzen Zip Cyber Foldable Portable Projector: Not Bright, Poor Connectivity, but a Lot of Fun
It folds up smaller than a phone yet can stream video from anywhere, sort of.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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