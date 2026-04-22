Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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22.04.2026 04:28:00
Aus der Regionaltochter Cityline: Lufthansa streicht bis Oktober 20.000 Kurzstreckenflüge
Die Lufthansa nimmt Tausende Flüge aus dem Programm - und spart laut Unternehmen rund 40.000 Tonnen Kerosin, dessen Preis sich seit Beginn des Iran-Krieges verdoppelt habe. Der Konzern äußert sich auch zur Treibstoffversorgung für den Flugplan im Sommer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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