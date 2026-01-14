Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
14.01.2026 18:16:00
Aus Fotos werden 3D-Umgebungen: Apples neues KI-Modell mit iPhone ausprobieren
Apple hat ein KI-Modell veröffentlicht, das einzelne Fotos in 3D-Umgebungen verwandelt. Eine App macht die Technik kostenlos auf dem iPhone erlebbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
|
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)
|
13.01.26
|JPMorgan-Aktie niedriger: Übernahmekosten für Apple-Portfolio belasten die Bilanz (dpa-AFX)
|
13.01.26
|ROUNDUP: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn von JPMorgan (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|19 700,00
|-0,76%
|Apple Inc.
|222,20
|-0,51%
