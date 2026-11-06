Aus für Ardo-Werk: Durchbruch bei Versorgung mit heimischem Gemüse

Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland baut seine Kapazitäten deutlich aus, hieß es in einer Aussendung. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann so bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Seitens der ETG wird auch der zusätzliche Aufbau einer eigenen Blattgemüse- und Innovationen-Verarbeitungslinie geprüft. "Statt Abhängigkeit von einem einzigen internationalen Konzern steht unsere Gemüseversorgung damit zukünftig auf mehreren Beinen. Das ist ein großer Erfolg für die Versorgungssicherheit in unserem Land und den Produktionsstandort Niederösterreich sowie ein wichtiges Signal für unsere Bäuerinnen und Bauern", teilten Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) und der designierte Landwirtschaftskammer-Präsident Lorenz Mayr in der Aussendung mit. Positiv äußerten sich auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP).

Sozialplan-Verhandlungsrunde verschoben

Die für Freitag geplante Verhandlungsrunde in Sachen Sozialplan fand indes nicht statt, sie wurde auf nächsten Donnerstag verschoben. Im Zusammenhang mit den Gesprächen wird es jedenfalls am Montag eine Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf geben, die von den Gewerkschaften PRO-GE und GPA organisiert wird. Sprechen werden ab 8.00 Uhr u.a. die Bundesvorsitzenden Reinhold Binder (PRO-GE) und Barbara Teiber (GPA) sowie Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ.

Ende September hatte die belgische Ardo-Gruppe bekanntgegeben, ihr Werk in Groß-Enzersdorf Ende August 2027 zu schließen. An dem Standort im Bezirk Gänserndorf wird beispielsweise für Iglo und die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar produziert. Von der Schließung betroffen sind 190 Beschäftigte, für die der Sozialplan erarbeitet wird. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte. Ardo hat 2025 in Niederösterreich eigenen Angaben zufolge die Erzeugnisse von rund 270 Bauern verarbeitet. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG), die für das Unternehmen produziert, hat 500 Mitgliedsbetriebe.

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