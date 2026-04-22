Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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22.04.2026 07:04:00
Aus für Cityline: Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober
Wegen der hohen Kerosinpreise und den Kosten des Streiks hat die Airline Lufthansa das Aus ihrer Tochter Cityline vorgezogen. Nun fallen in den kommenden Monaten zahlreiche Flüge aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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