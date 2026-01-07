RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
07.01.2026 13:57:45
Aus für mehrere Formate: RTL News baut 230 Stellen ab - neue Morgensendung von ntv und RTL
RTL Deutschland baut Stellen ab. Mehr als ein Drittel davon fällt bei der Nachrichtentochter RTL News weg. Für das Programm von RTL, Vox und ntv hat das Folgen. Die Sender stellen mehrere Sendungen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
05.01.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RTL von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
29.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.02.24
|RTL Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|35,45
|2,31%