TKMS Aktie
ISIN: US8889241076
|
24.06.2026 16:10:56
Aus für milliardenteure F126: TKMS will neuen Fregatten-Typ 2029 an Bundeswehr ausliefern
Das Verteidigungsministerium stoppt das Fregattenprojekt F126. Stattdessen baut TKMS einen anderen Schiffstyp in Schleswig-Holstein. Damit will Minister Pistorius Zeit und Geld sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TKMS AG & Co. KGaA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu TKMS AG & Co. KGaA Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.