TKMS Aktie

TKMS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US8889241076

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24.06.2026 16:10:56

Aus für milliardenteure F126: TKMS will neuen Fregatten-Typ 2029 an Bundeswehr ausliefern

Das Verteidigungsministerium stoppt das Fregattenprojekt F126. Stattdessen baut TKMS einen anderen Schiffstyp in Schleswig-Holstein. Damit will Minister Pistorius Zeit und Geld sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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