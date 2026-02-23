Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
23.02.2026 06:09:00
Aus für POP-Import in Gmail: Google verlängert Gnadenfrist
Die POP-Abfrage anderer Accounts und Gmailify wollte Gmail schon im Januar absägen. Nun erhalten Google-Nutzer etwas mehr Zeit für den Absprung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
