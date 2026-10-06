Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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06.10.2026 10:36:00
Aus totem Stern entstanden: Erstmals Spur von Exoplanet der zweiten Generation
Mit dem Weltraumteleskop Hubble wurde womöglich der erste Exoplanet entdeckt, der aus Überresten eines toten Sterns entstanden ist. Verraten hat ihn Niob.
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