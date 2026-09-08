08.09.2026 16:45:00

Aus Vermögen wird Einkommen – Teil 2: Reicht Ihr Vermögen für den Ruhestand?

Kolumne
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Der Depot Check Wie belastbar ist Ihre Strategie – und wie viel Einkommen kann Ihr Vermögen langfristig wirklich liefern

Aufzeichnung Teil 1:


 Im ersten Teil unserer Webinarreihe „Aus Vermögen wird Einkommen“ ging es um eine zentrale Frage: Was soll Ihr Vermögen eigentlich für Ihr Leben leisten? Denn ein großes Depot allein schafft noch keine finanzielle Freiheit. Entscheidend ist, ob aus dem vorhandenen Kapital ein verlässliches Einkommen entstehen kann – und ob die gewählte Vermögensstruktur wirklich zu den eigenen Zielen, dem persönlichen Finanzbedarf und der individuellen Risikobereitschaft passt. Die Aufzeichnung von Teil 1 finden Sie direkt oben in diesem Artikel.

In Teil 2 gehen wir nun einen entscheidenden Schritt weiter und stellen das bestehende Depot auf den Prüfstand: Reicht das vorhandene Vermögen tatsächlich aus, um den gewünschten Lebensstandard langfristig zu finanzieren? Viele Anleger orientieren sich vor allem an der Höhe ihres Depotwertes oder an durchschnittlichen Renditeerwartungen. Doch genau hier kann ein gefährlicher Denkfehler entstehen. Eine Million Euro im Depot beantwortet beispielsweise noch nicht die Frage, ob daraus dauerhaft 3.000, 5.000 oder sogar 7.000 Euro monatliches Einkommen finanziert werden können.

Hinzu kommen Faktoren, die in einfachen Renditerechnungen häufig unterschätzt werden: Inflation, schwache Börsenjahre, steigende Lebenserwartung, unerwartete Ausgaben und die Reihenfolge guter und schlechter Marktphasen. Besonders kritisch wird es, wenn gerade zu Beginn der Entnahmephase größere Kursverluste auftreten und gleichzeitig regelmäßig Kapital aus dem Depot benötigt wird. Deshalb reicht es nicht, nur zu fragen, welche Rendite eine Strategie langfristig erzielen könnte. Viel wichtiger ist: Wie belastbar ist die Strategie, wenn die Märkte einmal nicht nach Plan laufen?

Genau das steht im zweiten Teil im Mittelpunkt. Wir zeigen, welche Fragen Anleger bei einem echten Depot-Check stellen sollten, wie Vermögen, Einkommen und persönliche Ziele zusammengebracht werden können und woran man erkennt, ob eine bestehende Strategie langfristig tragfähig ist. Denn finanzielle Freiheit entsteht nicht allein durch einen hohen Depotstand – sondern durch eine Struktur, die planbares Einkommen ermöglicht, Risiken berücksichtigt und auch in schwierigen Marktphasen funktionieren kann.

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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