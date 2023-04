Aus von AKW Isar 2: PreussenElektra bereitet Rückbau vor

ESSENBACH (dpa-AFX) - Im Kernkraftwerk Isar 2 in Niederbayern sollen laut Betreiber am Montag die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Rückbau beginnen. Der Meiler werde wie geplant kurz vor Mitternacht vom Netz gehen, sagte der Vorsitzende des Energiekonzerns PreussenElektra, Guido Knott, am Samstag am Standort in Essenbach im Landkreis Landshut. PreussenElektra gehört zum Eon-Konzern (EON SE).

Angesichts der aktuellen Diskussion um eine eventuelle erneute Laufzeit-Verlängerung signalisierte Knott Gesprächsbereitschaft. "Wenn die Politik zu uns kommt und uns fragt, ob wir einen Weiterbetrieb möglich machen können, werden wir das gerne prüfen." Aber: "Dazu braucht es eine politische Mehrheit in Berlin. Die ist derzeit nicht gegeben."

Die Anlage Isar 2 werde nun in den Nachbetrieb überführt. "Wir werden uns sehr gezielt auf die Rückbaumaßnahmen im neuen Jahr vorbereiten, denn bevor wir mit der eigentlichen Demontage beginnen können, brauchen wir eine Genehmigung und die erwarten wir in diesem Jahr." Die Genehmigung ist bei der Aufsichtsbehörde, dem bayerischen Umweltministerium, beantragt.

Am Samstagabend werden die drei letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Neben Isar 2 sind das das AKW Emsland in Niedersachsen und der Block Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg./fuw/DP/zb