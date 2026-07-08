Warteck Invest Aktie

Warteck Invest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875838 / ISIN: CH0002619481

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 07:00:04

Ausbau der Entwicklungsaktivitäten, Erweiterung der Geschäftsleitung

Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Personalie
Ausbau der Entwicklungsaktivitäten, Erweiterung der Geschäftsleitung

08.07.2026 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

8. Juli 2026, 07.00 Uhr

Zur sofortigen Veröffentlichung

Ausbau der Entwicklungsaktivitäten

Wie bereits an der Bilanzmedienkonferenz im März angekündigt hat der Verwaltungsrat von Warteck Invest beschlossen, zur Erzielung von Wachstum und zur nachhaltigen Sicherung der Erträge die Entwicklungsaktivitäten auszubauen. Zu diesem Zweck soll in Zukunft neben der bestehenden Projektpipeline vermehrt in Projekte im Entwicklungsstadium investiert werden, um mit Eigenleistungen Mehrwerte für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu generieren.

Erweiterung der Geschäftsleitung

Zur Umsetzung der geplanten Entwicklungsaktivitäten wird die Geschäftsleitung von Warteck Invest erweitert. Per 1. Januar 2027 übernimmt Frau Mireille Lehmann die Funktion des Chief Development Officers. Mireille Lehmann hat einen Master in Architektur der ETH Zürich und einen Master der Universität Zürich in Real Estate (CUREM). Sie verfügt über viele Jahre Erfahrung als Projektleiterin sowie als Leiterin Bau und Entwicklung. Zurzeit ist sie Mitglied der Geschäftsleitung einer börsenkotierten Immobiliengesellschaft. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Mireille Lehmann und auf die gemeinsame Realisierung spannender Projekte.

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine der bedeutenden börsenkotierten Immobiliengeselllschaften der Schweiz. Das hochwertige und gut diversifizierte Portfolio aus Rendite- und Entwicklungsliegenschaften hat einen Marktwert von rund CHF 1.1 Mrd. und fokussiert auf die attraktiven Wirtschaftsräume Basel und Zürich. Die aktive Bewirtschaftung des Bestands und die Entwicklung der bestehenden Projektpipeline sorgen für robuste Erträge, nachhaltiges Wachstum und attraktive sowie stetige Dividenden.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, "wird", "würden" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2361184  08.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Warteck Invest AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Warteck Invest AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Warteck Invest AG (N) 2 100,00 0,00% Warteck Invest AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen