Ausbau-Fortschritte: Kampf gegen graue Flecken schreitet voran

Auf der Zielgeraden: Vodafone und Telekom haben schon 2.600 graue Flecken geschlossenStartschuss gefallen: Vodafone und Telefónica schließen mehr als 2.000 weitere graue FleckenBesseres Netzerlebnis für Mobilfunk-Kunden dank Network-Sharing-TechnologieZusammen für besseres Netz: Vodafone kooperiert jeweils mit der Deutschen Telekom und mit Telefónica, um sogenannte graue Flecken zu schließen. Das soll die Mobilfunk-Versorgung für Kunden vor allem im ländlichen Raum verbessern. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom kann Vodafone jetzt bereits große Fortschritte verkünden. Mehr als 2.600 graue Flecken haben die Partner seit der Kooperationsvereinbarung geschlossen. Rund 400 weitere sollen folgen. Auch bei der Zusammenarbeit zwischen Vodafone und Telefónica ist nun der Startschuss gefallen: Vodafone nutzt ab sofort an ersten Standorten die Netztechnik des dort bislang allein aktiven Betreibers Telefónica. Deren Kunden wiederum können an ersten Standorten auf die Netztechnik von Vodafone zugreifen. Möglich macht das die neue Multi-Operator-Core-Network-Technologie (MOCN). Damit müssen an den Mobilfunkmasten keine zusätzlichen Antennen oder zusätzliche Funk-Technik installiert werden. Telefónica und Vodafone wollen gemeinsam mehr als 2.000 graue Flecken schließen.Bei grauen Flecken handelt es sich um Mobilfunk-Standorte, an denen bislang nur ein Anbieter seine Kunden mit schnellem LTE-Netz versorgt. Die Kunden des anderen Anbieters hingegen lebten hier bislang in einem LTE-Funkloch. Mit der Technologie „Network Sharing" können in diesen ausgewählten Gebieten nun auch Kunden des jeweils anderen Anbieters das Netz nutzen. Am Standort profitieren Mobilfunk-Kunden dann von schnellen 4G-Zugängen auf dem 800-MHz-Frequenzband. Die Zusammenarbeit beruht bei den kooperierenden Netzbetreibern auf einer fairen Vereinbarung: Es wird jeweils eine gleiche Anzahl von Mobilfunk-Stationen auch für die Kunden des Kooperationspartners geöffnet.Mehr als 2.000 graue Flecken wollen Vodafone und Telefónica schließenVodafone hatte eine solche Vereinbarung mit Telefónica Anfang 2022 unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Partner insgesamt mehr als 2.000 graue Flecken schließen und damit Stellen eliminieren, wo es noch immer zu nervigen Gesprächsabbrüchen und langen Ladezeiten beim Surfen kommt. Die ersten beiden Stationen, an denen Vodafone-Kunden nun auch dort Netz haben, wo vorher noch keines war, liegen in Dedenborn (ein Ortsteil der Gemeinde Simmerath in der Städteregion Aachen) und in der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. In gleichem Maß hat auch Vodafone seinem Mitbewerber zwei Mobilfunk-Standorte zum Start zur Verfügung gestellt. Diese liegen in Essen-Kupferdreh und in der brandenburgischen Gemeinde Linthe. Bei weiteren 30 Mobilfunk-Standorten sind die Vorbereitungen bereits weit vorangeschritten, sodass die LTE-Versorgung auch hier bald besser wird.Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone. Vodafone„Wir wollen, dass unsere Kunden zu jeder Zeit und an jedem Ort stabil in unseren Netzen surfen können. Dafür arbeiten wir auch mit unseren Wettbewerbern zusammen und schließen immer mehr graue Flecken. Die Initiativen gegen graue Flecken wirken und sind ein wichtiger Beitrag, mit dem wir Netzbetreiber Deutschlands Infrastruktur stärken", sagt Tanja Richter, Netz-Chefin von Vodafone. „Mit der Telekom biegen wir dabei auf die Zielgerade ein. Allein in den vergangenen sechs Monaten kamen 600 Standorte neu hinzu. Mit Telefónica haben wir die vorbereitenden Testverfahren abgeschlossen. Die Technik funktioniert, jetzt legen wir los."Gemeinsam mit der Telekom auf der ZielgeradenVodafone und Telekom hatten bereits 2020 vertraglich vereinbart, rund 3.000 graue Flecken zu schließen. Beide Unternehmen biegen bereits auf die Zielgerade ein: Mehr als 2.600 graue Flecken haben die Partner bis heute schon geschlossen.Der eigenständige Netzausbau der kooperierenden Unternehmen ist von der Vereinbarung nicht betroffen. Die drei Unternehmen investieren weiterhin im Infrastruktur-Wettbewerb in ihre eigenen Mobilfunk-Netze. Das „Network Sharing" bleibt auf ausgewählte ländliche Gebiete beschränkt, um kleinste Versorgungslücken zu schließen.