Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Amazon baut aus
|
17.11.2026 08:21:00
Ausbau in Deutschland: Was das neue Amazon-Logistikzentrum in Rheinland-Pfalz für die Aktie bedeutet
Amazon hat nach eigenen Angaben mehr als 150 Millionen Euro in das Zentrum mit einer Grundfläche von rund 51.000 Quadratmeter - das entspricht mehr als sieben Fußballfeldern - investiert. Es ist das vierte große Logistikzentrum des Unternehmens neben Koblenz, Frankenthal und Kaiserslautern. Hinzu kommen noch mehrere kleinere Verteilzentren. An all diesen Standorten in Rheinland-Pfalz, inklusive Contwig, beschäftigt Amazon mehr als 7.000 Menschen.
Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) sprach mit Blick auf die Neuansiedlung von einem wichtigen Erfolg für die Westpfalz. In Contwig, das nahe an Zweibrücken, der Autobahn 8 und der Landesgrenze zum Saarland liegt, werden laut Amazon 2.500 Transportroboter im Einsatz sein, die Waren aus Regalen zu Mitarbeitenden bringen.
/chs/DP/zb
CONTWIG (dpa-AFX)
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