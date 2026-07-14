ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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14.07.2026 07:01:06
Ausblick: ÅF AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ÅF AB wird am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,35 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ÅF AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 6,51 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 6,67 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,25 SEK je Aktie, gegenüber 7,06 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 25,34 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 25,76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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