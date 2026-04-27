Ausblick: ÅF AB präsentiert Quartalsergebnisse

ÅF AB wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass ÅF AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,75 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll ÅF AB 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,44 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ÅF AB 6,75 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,03 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,06 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,96 Milliarden SEK, gegenüber 25,76 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at