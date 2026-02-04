Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ÅF AB wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,26 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,07 SEK erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll ÅF AB mit einem Umsatz von insgesamt 6,74 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,96 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 10,85 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 25,87 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 27,16 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at