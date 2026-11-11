1&1 Aktie

1&1 ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 554550 / ISIN: DE0005545503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Expertenmeinungen 11.11.2026 07:01:06

Ausblick: 1&1 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: 1&1 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von 1&1.

1&1 äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,155 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 EUR je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei 1&1 für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,709 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,940 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,59 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,14 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 1&1 AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
11.11.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 1&1 Neutral UBS AG
04.11.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,30 0,21% 1&1 AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen schwächer
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt konnte ebenfalls Gewinne einfahren. Die US-Börsen legten zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen