1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
1-800-FLOWERSCOM äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,860 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 1-800-FLOWERSCOM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 775,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei 1-800-FLOWERSCOM für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 700,6 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,907 USD, gegenüber -3,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,69 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
