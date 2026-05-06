Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

1-800-FLOWERSCOM präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,753 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll 1-800-FLOWERSCOM in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 292,4 Millionen USD im Vergleich zu 331,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,043 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,51 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at