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WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

1-800-FLOWERSCOM wird am 10.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,700 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,61 Prozent auf 294,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 336,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,220 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,69 Milliarden USD.

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