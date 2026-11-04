1-800-FLOWERS.COM Aktie
WKN: 924904 / ISIN: US68243Q1067
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: 1-800-FLOWERSCOM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
1-800-FLOWERSCOM wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,573 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 196,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 215,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,627 USD im Vergleich zu -2,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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