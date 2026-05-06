10x Genomic a Aktie
WKN DE: A2PPQJ / ISIN: US88025U1097
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: 10x Genomics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
10x Genomics A wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,278 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,71 Prozent erhöht. Damals waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,4 Millionen USD – ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10x Genomics A 154,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,901 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 612,6 Millionen USD, gegenüber 642,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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