Ausblick: 10x Genomics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

10x Genomics A wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,278 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,71 Prozent erhöht. Damals waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 146,4 Millionen USD – ein Minus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10x Genomics A 154,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,901 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,350 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 612,6 Millionen USD, gegenüber 642,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at