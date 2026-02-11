Ausblick: 10x Genomics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10x Genomics A präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,203 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,25 Prozent auf 159,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 165,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,426 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 636,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 610,8 Millionen USD waren.

