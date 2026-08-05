10x Genomic a Aktie
WKN DE: A2PPQJ / ISIN: US88025U1097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: 10x Genomics A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
10x Genomics A äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,243 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 10x Genomics A in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 146,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 172,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,806 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 613,7 Millionen USD, gegenüber 642,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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