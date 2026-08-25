Ausblick: 11 bit studios gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

11 bit studios präsentiert in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass 11 bit studios für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,829 PLN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,15 PLN je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 23,3 Millionen PLN – das wäre ein Abschlag von 41,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 PLN im Vergleich zu 2,87 PLN im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 98,6 Millionen PLN, gegenüber 141,0 Millionen PLN ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at