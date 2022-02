Ausblick: 1Life Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

1Life Healthcare lädt am 23.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,486 USD. Dies würde einen Verlust von 710,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem 1Life Healthcare -0,060 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 218,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 79,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,575 USD je Aktie, gegenüber -0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 611,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 380,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

