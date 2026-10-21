1st Source Aktie

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WKN: 919913 / ISIN: US3369011032

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: 1st Source verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

1st Source wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 1st Source noch 1,71 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll 1st Source in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 118,1 Millionen USD im Vergleich zu 152,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,24 USD je Aktie, gegenüber 6,41 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 468,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 598,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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