Ausblick: 1stdibscom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

1stdibscom veröffentlicht am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll 1stdibscom 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 1stdibscom 22,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,390 USD im Vergleich zu -0,490 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 89,8 Millionen USD, gegenüber 88,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

