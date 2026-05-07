1stdibs.com Aktie

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WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: 1stdibscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

1stdibscom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass 1stdibscom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll 1stdibscom 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 1stdibscom 22,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,195 USD im Vergleich zu -0,380 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 90,6 Millionen USD, gegenüber 89,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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