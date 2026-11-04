1stdibs.com Aktie

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WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: 1stdibscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

1stdibscom wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass 1stdibscom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,045 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 1stdibscom in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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