1stdibs.com Aktie
WKN DE: A3CR93 / ISIN: US3205511047
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: 1stdibscom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
1stdibscom wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass 1stdibscom für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,045 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 1stdibscom in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 22,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,170 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 91,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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