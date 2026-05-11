2020 Bulkers Aktie
WKN DE: A2PNW9 / ISIN: BMG9156K1018
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: 2020 Bulkers gewährt Anlegern Blick in die Bücher
2020 Bulkers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass 2020 Bulkers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 NOK je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 12,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 105,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,005 USD, gegenüber 13,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 11,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 655,2 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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