Ausblick: 2020 Bulkers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
2020 Bulkers wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,419 USD je Aktie gegenüber 5,35 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 18,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 213,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus. Im Vorjahr waren 35,92 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 61,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
