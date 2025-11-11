Ausblick: 2020 Bulkers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

2020 Bulkers wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,419 USD je Aktie gegenüber 5,35 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 18,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 213,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus. Im Vorjahr waren 35,92 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 61,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at