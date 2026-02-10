2020 Bulkers Aktie
WKN DE: A2PNW9 / ISIN: BMG9156K1018
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: 2020 Bulkers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
2020 Bulkers präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass 2020 Bulkers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,506 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,54 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 163,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 35,92 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 62,5 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 2020 Bulkers Ltd Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: 2020 Bulkers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: 2020 Bulkers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: 2020 Bulkers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: 2020 Bulkers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu 2020 Bulkers Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|2020 Bulkers Ltd Registered Shs
|12,06
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.