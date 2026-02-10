Ausblick: 2020 Bulkers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

2020 Bulkers präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass 2020 Bulkers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,506 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,54 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 163,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 35,92 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 62,5 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

