Ausblick: 21Vianet Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

21Vianet Group A wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,238 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte 21Vianet Group A noch -0,120 USD je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,68 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 308,7 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,291 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,71 Milliarden CNY, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at