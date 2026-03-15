21Vianet Grou a Aktie

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WKN DE: A1H9DT / ISIN: US90138A1034

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: 21Vianet Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

21Vianet Group A wird am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,042 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,62 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 312,5 Millionen USD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,580 CNY, gegenüber 0,020 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,80 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.

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