21Vianet Grou a Aktie
WKN DE: A1H9DT / ISIN: US90138A1034
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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: 21Vianet Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
21Vianet Group A wird am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,282 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,94 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 360,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,486 CNY, während im vorherigen Jahr noch -0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,59 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,38 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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