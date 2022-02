Ausblick: 22nd Century Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

22nd Century Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,055 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 22nd Century Group noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,175 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,140 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 33,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 28,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at