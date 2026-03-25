22nd Century Group Aktie
WKN DE: A41W86 / ISIN: US90137F6088
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: 22nd Century Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
22nd Century Group stellt am 26.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -2,100 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -59260,650 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll 22nd Century Group nach der Prognose von 1 Analyst 4,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -9,000 USD, gegenüber -60716,550 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 18,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 24,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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