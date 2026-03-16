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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: 360 Finance A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

360 Finance A wird am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 8,06 CNY je Aktie gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,51 Milliarden CNY für 360 Finance A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 623,5 Millionen USD erzielt wurde.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 43,56 CNY im Vergleich zu 5,74 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 19,39 Milliarden CNY, gegenüber 2,39 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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