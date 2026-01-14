Ausblick: 360 One Wam legt Quartalsergebnis vor

360 One Wam wird am 15.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,85 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll 360 One Wam 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte 360 One Wam 9,34 Milliarden INR umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 30,79 INR je Aktie, gegenüber 27,14 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 31,58 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 38,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at