360 One Wam Aktie

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WKN DE: A3D64F / ISIN: INE466L01038

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: 360 One Wam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

360 One Wam wird am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 7,17 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,38 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,57 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,47 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 27,14 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 31,54 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 38,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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