Ausblick: 360 One Wam stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

360 One Wam lädt am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,23 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,16 INR erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 16,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,80 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei 360 One Wam für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,20 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 34,40 INR aus. Im Vorjahr waren 30,16 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 36,32 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 44,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at