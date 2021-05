Ausblick: 36Kr A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

36Kr A präsentiert in der am 01.06.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2021 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei 36Kr A noch ein Verlust pro Aktie von -0,093 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll 36Kr A nach der Prognose von 1 Analyst 68,9 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65,2 Millionen CNY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,030 CNY im Vergleich zu -0,275 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 453,9 Millionen CNY, gegenüber 386,8 Millionen CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at